At egentlig politik er en mangelvare for regeringen, blev igen tydeligt søndag, da statsminister Mette Frederiksen åbnede for, at medarbejdere i velfærdssektoren skal have mere i løn.

Forslaget, som griber dybt ind i den højtbesungne danske model, er som designet til at lokke det ikke ubetydelige antal vælgere, der arbejder