Selv hvis De Radikale ikke havde truet med at vælte Mette Frederiksen – som de hævder, at de har – kan også danskere uden større interesse for livets gang på Christiansborg fornemme, at valget nærmer sig. Socialdemokratiet sprøjter forslag, idéer og pakker ud, og det mærkes i alle udspil, hvor presset regeringspartiet åbenbart føler sig.