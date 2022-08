I 2017 fik den amerikanske forfatter Colson Whitehead den fornemme amerikanske Pulitzer-pris for sin roman ”Den underjordiske jernbane” om den 16-årige slave Coras dramatiske flugt fra en bomuldsplantage. Romanen kombinerer realisme og fortællingen om slaveriets umenneskeligheder og vold i et sprog, der taler til nutiden, lød det bl.a. i begrundelsen. Det mener man imidlertid ikke på universitetet i britiske Essex, for her er bogen blevet fjernet permanent fra læselisterne, angiveligt fordi man vurderer, at de unge mennesker kan føle ubehag og få det skidt af at blive konfronteret med slaveriets uhyrligheder.