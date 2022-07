22/07/2022 KL. 18:30

Få nu de ældste og svageste vaccineret

Coronasmitten stiger over alt i samfundet - også på plejehjemmene, og vi ved, at vi snart går et efterår i møde, hvor corona igen vil dominere. Alligevel tøver Sundhedsstyrelsen af uransagelige årsager med at få dette efterårs fjerde corona-vaccine udrullet til de ældste og mest sårbare borgere. Langsommeligheden er dybt bekymrende.