Meget af, hvad der foregår i Mellemøsten, kan kun forstås ved at læse mellem linjerne. Når Saudi-Arabien åbner sit luftrum for »alle luftfartsselskaber« samme dag, som præsident Biden kommer på besøg, betyder det, at også israelske fly er velkomne. Når Biden og kronprins Mohammed bin Salman hilste på hinanden med et fist bump, skyldes det