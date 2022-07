Mærkværdigt er et mildt udtryk for det, som foregår, efter at Minkkommissionen afleverede sin beretning med en hård kritik af såvel regeringen som en stribe topembedsmænd. Selv om kritikken må regnes som en af de hårdeste og bredeste i nyere tid, så er det, som om regeringen ikke har forstået alvoren, men håber, at hvis man sidder stille nok, så driver det hele nok bare over.