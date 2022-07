Reformer er et dejligt ord, som borgerlige godt kan lide at smage på. Det emmer lidt af virkelyst og kritik af det bestående. Brugt med omhu kan man sige meget uden at sige noget. Som andre slagord er det ikke meget værd, hvis ingen aner, hvad det reelt indeholder.

Dybest set ville det være mærkeligt, hvis Jakob Ellemann-Jensen gik til valg på ikke at ville reformere. Hvorfor skulle han så stille op? Men hvad vil Ellemann-Jensen reformere og hvordan? Det savner vælgerne stadig svar på.