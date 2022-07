Under masseskyderiet i Field’s forrige søndag råbte den formodede gerningsmand: »Det er ikke ægte.« Men det var det. Så ægte, at tre uskyldige liv blev afsluttet, mens fire personer blev såret, og mange flere fik ar på sjælen. Så ud fra enhver rationel betragtning var råbet forkert, men i en psykotisk verden, i et sygt sind, er virkelig og uvirkelig ikke nødvendigvis, som resten af verden opfatter det.