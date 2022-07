Hvad titusinder har frygtet, er nu en realitet: Overenskomstforhandlingerne mellem SAS og luftfartsselskabets piloter er endt i en strejke, der kan eskalere med en lockout.

»Det er sjette gang de seneste 12 år, at piloterne strejker. Der er en strejkekultur i det her selskab. Beslutningen om at strejke nu demonstrerer en hensynsløs