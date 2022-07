Et af statsministerens pinlige forsøg på at holde minkskandalen i strakt arm er at nedsætte et demokratiudvalg. Det skal se på samspillet mellem embedsmænd og politikere. Ganske smart træk af Mette Frederiksen, fordi hun dermed foregiver, at det problem, som hun selv har skabt, er alles problem. På overfladen kunne det ligne en statsminister, som rækker ud til hele Folketinget for at debattere og komme med løsninger. Derfor er der grund til at slå fuldstændig fast: Der én årsag til, at store dele af toppen af centraladministrationen har fået hård kritik af Minkkommissionen og står til at skulle trækkes gennem tjenstlige forhør, og det er Mette Frederiksen selv.