Den 11. november 2020 havde Jyllands-Posten et billede på forsiden, der viste massegravene på det militære øvelsesområde i Nr. Felding syd for Holstebro, som var ved at blive fyldt med millioner af mink. Dystert og dramatisk var billedet. Og instinktivt vidste man også, at det var danmarkshistorisk. På dette tidspunkt var kritikken af daværende fødevareminister Mogens Jensen stigende, men endnu kendte ingen i sagens natur det fulde omfang af minksagen endsige effekten af den manglende lovhjemmel og de tråde, sagen trak til den absolut øverste magtelite. Man vidste dog nok til at vide, at regeringen og myndighederne havde gamblet alvorligt med tilliden i den danske befolkning. I den forstand står billedet i dag også som et symbol over den polarisering, som beslutningen – og især udførelsen af beslutningen – om, at alle danske mink skulle aflives, ville medføre.