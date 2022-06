Det var nærmest en selvopfyldende profeti, da DF-formand Morten Messerschmidt torsdag eftermiddag skulle holde sin partiledertale på Folkemødet. Han var ikke nået langt ind i den, inden han blev overdøvet af buhråb fra publikum. Eller et udsnit af publikum, for utilfredsheden viste sig at komme fra regnbueteltets regnbuefolk fra LGBT+-miljøet.