Uanset køn bør man vælge at se afgørelsen i sagen mellem Johnny Depp og Amber Heard som en sejr for lov og gældende ret

Der gik ikke lang tid, fra der var afsagt dom i den celebre sag mellem Johnny Depp og hans ekskone Amber Heard, før stand up-komikeren og forfatteren Sanne Søndergaard på Twitter skrev: »At Depp vinder injuriesagen mod Heard er det backlash mod #MeToo, som vi frygtede. #MeToo handler om ofrenes ret til at fortælle DERES sandhed – også uden at nævne navne. Den ret er nu ved at blive taget fra os.«