Med hiv og sving fik EU’s ledere i denne uge bokset endnu en sanktionspakke mod Rusland på plads. Det er den sjette i rækken, siden Vladimir Putin slap sin angrebskrig mod Ukraine løs, og så hårdt det holdt undervejs, så vigtigt er det, at det lykkedes. Pakken strammer skruen yderligere over for Rusland. Der lukkes bl.a. af for import af