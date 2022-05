Vi er nået ind på opløbsstrækningen til folkeafstemningen på onsdag om det danske EU-forsvarsforbehold. Valgkampen var lidt længe om at fænge for alvor, men på det seneste er den kommet op i gear. Antallet af brevstemmer hævdes allerede nu at have sat rekord. Hvis det afspejler den samlede interesse i vælgerkorpset, er det kun godt. Jo