Lad gymnasieeleverne være i fred

Flertallet bag regeringens idé om at tvangsfordele gymnasieelever ser ud til at smuldre. Visse socialdemokrater havde ellers fået blod på tanden og var begyndt at tale om, at tvangsfordelingen også burde gælde folkeskolen, men nu ser det ud til, at det kan blive svært nok at skaffe flertal for den nye fordelingsmodel, som ellers var aftalt.