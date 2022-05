Metoden har været den samme siden Wuhan i januar 2020: prompte nedlukning og isolation. Kina havde og har fortsat nultolerance over for udbrud af covid-19. Det seneste estimat fra den japanske investeringsbank Nomura er, at 41 byer i Kina med til sammen 290 mio. indbyggere er i en tilstand af hel eller delvis nedlukning. De berørte byer svarer for en tredjedel af Kinas økonomi.