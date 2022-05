Hvem bliver den næste? Spørgsmålet er blevet relevant, efter at også Nick Hækkerup har valgt at droppe politik til fordel for et job i det private erhvervsliv. For nylig kvittede Kristian Jensen det politiske liv, før ham Karsten Lauritzen, for få år siden var det Søren Pind, og også Thomas Ahlers har sagt farvel. At de fleste på rollelisten i ”Exit Borgen” er fra Venstre, kan naturligvis have sin egen forklaring, men selv ikke turbulente tider i et parti kan forklare, at så mange politikere i deres bedste alder vælger at kvitte politik.