To uger efter Ruslands indmarch står det bøjet i neon, at Ukraines kamp er vores kamp. »Vores« – i betydningen alle demokrater, alle almindelige frihedselskende mennesker, alle, som afviser, at magt står over ret.

Hvad der foregår lige nu under præsident Putins angrebskrig mod et fredeligt naboland, er et civilisationssamme