Diskussionen er ingenlunde ny. »Kender du det som et hak i en plade, kan du høre dig selv sige de samme ting igen,« som Trille i 1977 sang i ”Returbilleten er smidt væk”. Alle kender argumenterne for og imod, når det med jævne mellemrum diskuteres, om der skal indføres kvoter for at få en mere ligelig fordeling mellem mænd og kvinder i erhvervslivet.