Det er svært ikke at have en smule ondt af den britiske regent, dronning Elizabeth II. Den kommende tid skulle efter planen bruges på at fejre det imponerende regentjubilæum. Det er trods alt ikke mange, der opnår at kunne fejre 70 år i samme job, og dronningen virker endda til i samtlige år at have udfyldt rollen med stor pligtfølelse, trofasthed og forståelse af, at kronen til enhver tid må komme før hende.