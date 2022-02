Danskerne glemmer aldrig visse politiske løfter, såsom at det skal være gratis at køre over Storebælt fra den dag, da broen er betalt. Da løftet blev afgivet op til Folketingets vedtagelse af forslag om at etablere Storebæltsforbindelse i 1988, var dette bygningsværk for de fleste et fatamorgana, og ganske mange danskere var faktisk imod at indstille færgefarten den dag, forbindelsen åbnede.