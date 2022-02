Statsminister Mette Frederiksen kan sit Christiansborg-magtspil på fingrene. Ganske vist må hun tåle, at Enhedslisten fik fjernet Benny Engelbrecht som transportminister. Men så at udpege den skandaleombruste Trine Bramsen til hans efterfølger, ligner ikke alene den ultimative hævn over støttepartiet, men minder også danskerne om, hvem der i sidste ende bestemmer.