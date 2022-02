I 2021 var Ford Kuga den bedst sælgende bilmodel på det danske marked. Af de 5.889 Kugaer, der blev solgt, var de 5.641 opladningshybridbiler.

Denne model har et batteri, som gør det muligt at køre et halvt hundrede kilometer i ren eldrift, før bilens benzinmotor tager over. Ifølge den europæiske WLTP-brændstofnorm kører en Ford Kuga 71,4 km/l ved blandet kørsel.