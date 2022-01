En småstat som Danmark har det grundlæggende problem, at den ikke fylder meget i den vide verden. Idealerne kan være nok så fine, ambitionerne store og viljen til at gøre en forskel sympatisk. Det er og bliver andre – de store, de kyniske, de hæmningsløse – der både gungrer og styrer. Det betyder naturligvis ikke, at små stater på forhånd skal opgive at ændre verden i deres billede. Men det må indebære, at det sker på grundlag af en vis realisme.