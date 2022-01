På tirsdag er det så vidt. Maskerne falder, restriktionerne ophæves, Danmark normaliseres. To års undtagelsestilstand lakker mod enden – i hvert fald indtil videre. Hvad der venter til næste efterår, ved ingen endnu, men lige nu lyder et kollektivt lettelsens suk over, at vi står foran at have nedkæmpet covid-19 i de forskellige mutationer, den hidtil har vist sig.