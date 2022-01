Penduldiplomati er en særlig udenrigspolitisk disciplin, der ofte i historien har afværget både krige og kriser. Den har været intensivt praktiseret i den forløbne uge med udenrigsministre, der er rejst på kryds og tværs mellem europæiske hovedstæder. Men om det vil være nok til at afværge, at Ukraine-krisen udvikler sig til det værre, er det også efter mødet fredag i Genève mellem USA og Ruslands udenrigsministre, Antony Blinken og Sergej Lavrov, for tidligt at spå om.