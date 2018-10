Når Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, fremstår som en troværdig fortaler for folkeretten og fredelig sameksistens, ved man, at noget er helt, helt galt.

Erdogans optræden i Ankara tirsdag var en sådan begivenhed. Han talte om den saudiske systemkritiker Jamal Khashoggis død for tre uger siden. Ingen bestrider efterhånden, at den indtraf i Saudi-Arabiens generalkonsulat i Istanbul, og hvad der indtil nu er kommet af søforklaringer fra Riyadh er så absurde, at præsidenten virker helt pålidelig. Der er i hvert fald ikke noget, som er leveret fra tyrkisk hold i denne sag, der efterfølgende har vist sig ikke at holde.

Det er sørgeligt, at der skal et unødvendigt dødsfald – lad os bare kalde det et mord – til for at forlene Erdogan med et skær af respektabilitet. Han har trukket sit land væk fra en lovende demokratisering hen imod et diktatur. Retsstaten er afskaffet, om den nogensinde har været der. Advokater, dommere, journalister, officerer, politifolk og regimemodstandere er fængslet. Ordentlig rettergang findes ikke. De fleste medier er statsstyrede; mange er lukket. Det skal man huske, når man i disse dage ser Erdogan folde sig ud.



Men som sagt: I denne sag har han ikke sagt noget forkert, om end han også her har en egen, geopolitisk dagsorden. Hvad han nu har erklæret i Ankara, bør udløse krisemøder i Riyadh. Khashoggis endeligt var ikke et forhør, der gik galt, som har været en af de saudiske forklaringer, men et planlagt, politisk mord, meddeler den tyrkiske præsident.

Erdogan har ikke præsenteret en rygende pistol – altså uomtvisteligt bevismateriale, f.eks. video- eller lydoptagelser, som tyrkerne skal være i besiddelse af. Dermed sikrer han sig saudiernes fortsatte bevågenhed og samarbejdsvilje; man kan også sige, at han har afpresningsmidler. Men han kom med så meget, der må bygge på dette materiale, at selv saudierne vil have vanskeligt ved at fortsætte deres fantastiske fortællinger. Det korte af det lange: Det var en forbrydelse, som kong Salman formentlig ikke vidste noget om, men det samme kan ikke siges om kronprins Mohammed bin Salman. I hvert fald frikendte Erdogan kongen, men undlod at nævne kronprinsen. Det var åbenbart så langt, han ville gå.

Det afgørende er imidlertid, at Saudi-Arabien ikke er væsentlig værre i dag end for et halvt år siden. Det er et middelaldersamfund, der lige som Islamisk Stat hugger hænder af tyve og straffer utroskab med stening. Det afgørende er imidlertid, at Saudi-Arabien ikke er væsentlig værre i dag end for et halvt år siden. Det er et middelaldersamfund, der lige som Islamisk Stat hugger hænder af tyve og straffer utroskab med stening.

Om kronprinsen kan fortsætte i overskuelig fremtid, er næppe statsgaranteret. Kongefamilien er kendt for at være splittet, og kronprinsen har på det seneste stået for så mange katastrofer og kontroversielle afgørelser – bl.a. krigen i Yemen, indespærring af familiemedlemmer på et luksushotel og nu øjensynligt mordet på Khashoggi – at han har rigeligt med fjender. Måske kan end ikke præsident Trump, der har satset meget på ham, hjælpe ham i det lange løb.



Alligevel er danske ministre og kongelige – senest kronprinsparret i 2016 – taget til Riyadh, og vi gætter næppe forkert, når vi siger, at menneskerettigheder ikke optager en uforholdsmæssig stor del af programmet. Eksporten på syv mia. kr. årligt er vigtig, men det er på høje tid, at Danmark, som udenrigsministeren bebudede tirsdag, indkalder den saudiske ambassadør til en kammeratlig samtale. Den kunne være ført for længe siden.





