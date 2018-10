Præsident Trumps varsling om at trække USA ud af nedrustningsaftalen INF har, som man kunne vente, udløst en byge af protester fra Rusland. Kreml er fornærmet og har grund til at være det, forstår man, for er der nogen, som er fredselskende på denne jord, er det russerne.

Det lyder jo godt, især det sidste, og det er begribeligt, at Rusland siger det, for det er ikke noget, omverdenen ellers har lagt mærke til. Annekteringen af Krim, krigen i det østlige Ukraine, støtten til den syriske despot Bashar al-Assad og undertrykkelsen af egne systemkritikere er, hvad Rusland er kendt for.

Indsigelserne fra Moskva kan derfor klinge en smule hult. Det er ikke nyt, at Kreml efter vestlig opfattelse snyder på vægten. Der var et lignende problem under Trumps forgænger, Barack Obama. INF-aftalen drejer sig om atomare mellemdistanceraketter med en rækkevidde mellem 500 og 5.500 km. Rusland er i færd med at udvikle et nyt våbensystem til erstatning for dem, der i henhold til aftalen er blevet skrottet på begge sider. Kreml siger, at det nye system, kaldet SSC-8 eller 9M729, ikke er i strid med INF. Men Rusland har en beklagelig tradition for at omgås sandheden økonomisk, så de forsikringer er ikke alverden værd.

Alligevel er det forkert af Trump at opsige aftalen. Det er der to grunde til.



For det første er der det konkrete. INF blev undertegnet af præsidenterne Ronald Reagan og Mikhail Gorbatjov i 1987 efter årelange forhandlinger. Forud var gået Natos såkaldte dobbeltbeslutning, der indebar brugen af såvel pisk som gulerod for at få Sovjetunionen til at nedruste. Dobbeltbeslutningen udløste enorme demonstrationer. Især i Tyskland, men også i mindre lande som Danmark var der en delvis sovjetisk styret såkaldt fredsbevægelse, som søgte at stikke kæppe i hjulet. INF var en kæmpe succes oven på den omgang. Reagan var ikke kendt som en slapper i militære spørgsmål, og aftalen dannede rammen om de følgende 30 års forhandlinger på området, altså selv efter Sovjetunionen var ophørt med at eksistere. Opløser man INF, fjerner man den mekanisme, som fremtidige samtaler mellem Washington og Moskva om den sag kan benytte sig af.

For det andet er der det principielle. USA har på det seneste forladt eller bebudet at forlade bl.a. Unesco og FN’s menneskeretsråd. Nu er det INF. Nato har også stået for skud. Må vi stilfærdigt gøre opmærksom på, at internationalt samarbejde netop betyder internationalt samarbejde, og ikke nødvendigvis den stærkes ret? Som i alle – også personlige – forhold gælder det, at resultater ikke altid opnås ved at løbe væk. Ofte giver det bedre mening at bide sig fast og sige de samme ting 3-400 gange, på skiftende måder. Det var sådan, Vesten vandt Den Kolde Krig, takket være Nato, USA’s tålmodige opbakning og forhandlingsmodeller som CSCE, der bl.a. fokuserede på menneskerettigheder i Østeuropa og Sovjetunionen. Bliver verden et mere sikkert sted uden INF? Næppe.

Endelig kan opsigelsen, hvis den står ved magt og ikke blot er et pressionsmiddel, vise sig at være til Ruslands fordel. Vestlige kommentatorer peger allerede på, at Kreml måske vil godte sig over, at man herefter ikke længere er underlagt påbud og aftaler, og man kan give Amerika skylden. Og så er der Kinas raketter i stillehavsområdet, som Beijing formentlig ikke vil indgå en aftale om, når man ikke ved, om den holder. Trump spiller højt spil. Som sædvanlig, fristes man til at sige.

Vil du have meninger direkte i din indbakke? Tilmeld dig gratis og få de seneste indlæg fra Jyllands-Postens debatsektion én gang i døgnet – klik her, sæt flueben og indtast din mailadresse. Følg også JP Debat på Twitter