Tillid er godt. Kontrol er bedre, sagde allerede Lenin, og hvor dét endte, behøver vi vist ikke at gå i detaljer med her.

Efter afsløringerne af, at ni lande i Europa er blevet tappet for over 400 mia. kr. gennem indviklede svindelnumre og digitale skattetricks, kan der være grund til stille og roligt at fastholde, at det er helt ordinær kriminalitet – om end i en ekstraordinær målestok og af en ekstraordinær ryggesløshed – som ligger bag.

Råbet om mere kontrol af banksektoren lyder straks og ikke uden grund naturligvis, når denne type svindelnumre kan lade sig gøre. Men det er og bliver gemen kriminalitet, der er tale om, og den må politikere og myndigheder så vide at gardere sig imod. At en del politikere benytter lejligheden til at ville stramme grebet om banksektoren, er forudsigeligt. Men det er en utidig politisering af en ren kriminalsag.

Danmark er en del af sagskomplekset. Statskassen menes lænset for 12,7 mia. kr. af en britisk statsborger, bosat i Dubai, som myndighederne har sat navn på: Sanjay Shah. Det er let nok at bebrejde Skat, at de huller, som han formentlig har opereret i, overhovedet har eksisteret, men det meste lovgivning er nu engang en reaktion på misforhold, der først skal opdages, før de kan rettes op.

Denne konstatering bliver ikke mindre rigtig af de mange afsløringer i de senere år af, at også store og velrenommerede banker har deltaget i hvidvask, skattesnyd og omgåelse af love og regler. Retsstaten har kun ét svar som ved enhver anden slags kriminalitet: at søge de skyldige idømt en passende straf og satse på den indbyggede præventive effekt, det har på andre.

400 mia. kr. er et chokerende, astronomisk beløb, og det siger sig selv, at alle kræfter nu må sættes ind på ikke alene at drage de skyldige til ansvar, men også forsøge at hente pengene hjem igen. Det sker så vidt vides stille og roligt i den danske skattesag, og det er netop sådan, det foregår i en retsstat. Statsminister Lars Løkke Rasmussen har passende mindet om, at den fælleseuropæiske bankunion, der er under opbygning, vil være et godt våben mod økonomisk kriminalitet, og at det kan tale for, at Danmark går med. Hvis det forudsætter en folkeafstemning, har vi endnu de danske vælgeres vurdering til gode.

Afsløringerne af, at banker – eller som oftest: enkeltpersoner, ansat i en bank – medvirker til skattesnyd og økonomisk kriminalitet, tilføjes gerne en moralsk, ofte ligefrem kulturel dimension. Det er særligt moralsk angribeligt, når en bankansat begår ulovligheder, forstår man. Lars Løkke tillod sig også en tv-egnet bemærkning om, at det er folk i dyre habitter, som står bag den massive svindel, der nu er afdækket.

Men en dyr habit er ikke en garanti imod noget som helst, og da slet ikke en stålsat vilje til begå kriminalitet. Og moralen kan være svær at få hånd om, når alle kan følge med i, at mange store skattesager afgøres ved rene forhandlinger mellem skattevæsen og skatteborger. Iværksætteren Jesper ”Kasi” Nielsen er et nyligt eksempel på, at der indgås et forlig mellem parterne, hvilket må være det samme, som at love og regler ikke i sig selv har kunnet afgøre sagen; at der er plads til fortolkninger af samme.

Det er et oplagt problem, at så mange banker er blevet så store, at de ikke må gå ned. Dagens samfund er helt afhængigt af en velfungerende finansiel sektor. Men det må ikke føre til en lempeligere behandling af bankerne naturligvis. De skal behandles som alle andre, hvis de begår kriminalitet.