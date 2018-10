Midt i en højkonjunktur er det både skræmmende og dybt bedrøveligt at måtte konstatere, hvor mange unge der har vanskeligt ved at finde fodfæste i dagens Danmark.

169.000 unge i alderen 15-29 år er hverken i job eller i gang med en uddannelse, rapporterede avisen onsdag. Det blev tilføjet, at tallet omfatter et voksende antal unge med studentereksamen eller en videregående uddannelse.

Fagfolk taler om en ny form for udsathed, der ikke kun skyldes en socialt belastet baggrund, men lige så meget psykiske udfordringer, der kommer af de mange krav, som de unge møder i uddannelsessystemet og i deres liv i øvrigt.

Nye skræmmende tal: Så mange unge har svært ved at finde fodfæste

Det er ikke mindst hér, at der må lyse mange røde advarselslamper på én gang. Er uddannelsessystemet ved at være så strømlinet og effektiviseret, at alt for mange bukker under for presset? Eller er det de unge selv, der skaber presset på sig selv og hinanden ved en overstyret konkurrencementalitet, der i sig selv må vække forundring i et af verdens mest lighedsdyrkende samfund? De sociale medier med deres lynhurtige opdateringer og nådesløse krav til perfektion, overskud og glat facade spiller givetvis også ind.

Det samme gør utvivlsomt, hvad der normalt kaldes curlingforældre, der i bedste mening har svært ved at slippe ungerne, så de ikke rustes godt nok til at klare sig selv i voksenlivet. Kan man ikke bare bede flere unge om at tage sig sammen? Det kan man nok godt, men det kan man ikke hele vejen rundt. Andre fagfolk – og politikere – vil pege på, at incitamentet til at tage et job eller en uddannelse undertiden er for småt. Omvendt er der bestemt heller ingen grund til at romantisere en tilværelse på kanten af normalsamfundet, hverken økonomisk eller mentalt.

Hele snobberiet om den kreative klasse og dens værdier samt idéen om, at det eneste saliggørende her i livet er en lang, boglig uddannelse, kan man ikke kun skyde skiftende uddannelsesministre i skoene.

Det er også en tidens tendens, at så mange unge faktisk får en diagnose på især psykiske sygdomme, som for blot få år siden ikke var nær så udbredt. Det er i mange tilfælde det letteste for alle parter: at skrive en diagnose ud. Det er sværere at tage debatten om, hvorvidt forældrene eller de unge selv kunne gøre andet og mere selv.

Det er også rigtigt, at hvad der er tænkt som et nærmest frit uddannelsesvalg kan ende som en klods om benet på selv den dygtigste. Hvad nytter det at vælge en uddannelse, som der simpelthen ikke er brug for på et stadigt mere specialiseret arbejdsmarked? Her har politikerne – og de fleste forældre – sikkert været for bange for at sige nej til de unge og deres drømme. Nu viser det sig, at der er en regning, og den kan være stor. Mere målrettede uddannelsesvalg sker ikke kun af hensyn til erhvervslivet, som klichéen ofte lyder. Det kan faktisk også gavne de unge i det lange løb. Og nej, det behøver ikke betyde et totalt farvel til f.eks. humaniora på universitetet, som en anden automatkritik ofte lyder.

Politisk har det stærke fokus på de længerevarende uddannelser haft store omkostninger, viser det sig nu. Hele snobberiet om den kreative klasse og dens værdier samt idéen om, at det eneste saliggørende her i livet er en lang, boglig uddannelse, kan man ikke kun skyde skiftende uddannelsesministre i skoene. Det skyldes en generation af politikere, der lod sig rive med af en forestilling om, at Danmark ikke længere er et produktionsland, men skal klare sig på andre og mere luftige kvalifikationer. Mange unge betaler lige nu prisen for dette selvbedrag.

Nu er dagens politikere ved at rette op på skævvridningen, men det sker sent, og det vil vare længe, før kursskiftet slår igennem i den folkelige bevidsthed.