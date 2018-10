»Lad os mødes på Midten,« skrev næstformanden for den radikale folketingsgruppe, Martin Lidegaard, i en kronik her i avisen, og det lyder jo fredsommeligt nok. Midten er kompromisets sted og derfor også demokratiets sted, for så vidt som et demokrati som det danske netop handler om kompromiser; hvis man finder det kedsommeligt, er det tilstrækkeligt at henvise til det politisk og kulturelt sønderrevne USA, hvor man med en enkelt stemmes flertal i disse dage er i færd med at påvirke landets fremtid mange år frem.

Kønt er det ikke, det er tillige ødelæggende, og der kan derfor være meget godt at sige om en midtsøgende politik, og det gør Martin Lidegaard sandelig også og det i en grad, så det lyder en anelse slidt og træt. Vi får at vide, at vi er et lykkeligt folk, at andre lande misunder os, og at dette at »mødes på Midten er en enestående politisk tradition, som mange andre lande misunder os. Det giver stabilitet og perspektiv for borgere og virksomheder. Det giver mulighed for politisk lederskab og for at træffe langsigtede beslutninger. Det styrker demokratiet og er en god vaccine mod den populisme, der lover lette løsninger, søger yderfløjene og øger polariseringen«.

Det lyder jo godt alt sammen, men man kan alligevel ikke lade være med at spørge sig selv, hvorfor Martin Lidegaard har behov for at sige alt dette (og meget mere til, en hel bog fyldt med det) netop nu. Nyt er det jo strengt taget ikke, så hvorfor det presserende behov for at skrive en bog om det midtsøgende? Man føler hensigt, og man bliver forstemt, for sagen er jo, at Martin Lidegaard og hans parti overhovedet ikke befinder sig på midten af dansk politik.

Tværtimod, på helt afgørende områder er De Radikale et ekstremt og yderligtgående parti og har for så vidt været det længe – det er bare først nu, at det for alvor slår igennem i det politiske puslespil, der skaber ministre, og netop den pointe kunne for en mindre godhjertet betragtning synes afgørende for Martin Lidegaards lettere desperate forsøg på at gøre sig selv og partiet relevant.

»Der er ikke just trængsel på Midten i disse år, i hvert fald ikke når vi taler udlændingepolitik, EU eller forholdet mellem land og by,« skriver han og definerer dermed ganske koket sig selv som midten, sådan per definition; såre menneskeligt, men uden megen hold i den politiske virkelighed anno 2018.

I mødet med denne pludselige radikale trang til at tale med andre mennesker og være midte er der grund til at minde om, at det i høj grad har været De Radikale, der har været med til at forhindre en almindelig politisk samtale om ikke mindst det udlændingespørgsmål, der har præget politikken de seneste mange år. Det Radikale Venstre anlagde nemlig et æstetisk-hygiejnisk synspunkt på debatten – og på andre mennesker.

Da man i sin tid f.eks. var uenig med daværende integrationsminister Bertel Haarder, mente man, at han skulle have »vasket sin mund med sæbe« – som man i gamle dage gjorde det med uartige børn. Det gjorde man ikke for at få en dialog med barnet eller for at mødes på midten, men for at opdrage det uregerlige afkom, og netop opdragerens rolle har været De Radikales foretrukne position i mange år.

At de i dag – for at blive i skolesproget – har sat sig selv uden for døren, er ironisk nok, men det er svært at se den megen midtsøgende snak som andet end politisk spin og honnette ambitioner.

