JP mener: Fagforeningstvang

Fagforbundet 3F forsømmer sjældent nogen lejlighed til at fortælle offentligheden om alt det gode, som gøres for medlemmer, der udsættes for onde arbejdsgivere.

Faktisk burde der følge et lommetørklæde med hvert eksemplar af Fagbladet 3F, så de taknemmelige medlemmer og andre læsere kan tørre tårerne bort, når de læser om fagforbundets heltegerninger.

Dog leder man forgæves efter artiklen om Janni Nielsen, der blev fyret fra Randers-virksomheden Peterson Packaging, fordi hun ikke ville være medlem af 3F. Sendt ud i arbejdsløshed af et fagforbund og en virksomhed, der ikke vil respektere Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse om, at fagforeningstvang er ulovlig.

Ingen, der har fulgt 3F, kan påstå sig overraskede over de metoder, som forbundet tager i anvendelse over for lønmodtagere, der har fravalgt et medlemskab.

Hvis man som Janni Nielsen tilmed drister sig til at være medlem af Krifa og have ansættelse på en arbejdsplads, der har indgået overenskomst med 3F, betragtes det som en krigshandling, der – som omtalt i avisen onsdag – skal besvares med maksimal brutalitet.

Adfærden må undre. Hvis 3F vitterlig tjener sine medlemmer så godt, som det fremtræder i Fagbladet3F, burde det på ingen måde være nødvendigt at benytte sig af tvang. Tager man denne fagforeningspropaganda for pålydende, ville der være kilometerlange køer for at blive medlem. Når det ikke er tilfældet, kan forklaringen meget vel være, at mennesker med almindelig moralsk habitus ikke kan bifalde de metoder, som 3F tager i anvendelse, herunder at mene, at Menneskerettighedsdomstolens afgørelse blot skal betragtes som en vagt formuleret hensigtserklæring.



Den højt besungne danske model hviler på et pragmatisk samarbejde mellem lønmodtagere og arbejdsgivere, der rummer mange fordele, og ikke mindst derfor ser mange en fordel ved at være medlem af en fagforening.

For 3F og Randers Packaging, derimod, synes verden at se ud, som var den for tid og evighed mejslet i granit.

Alternativet ville være, at arbejdsgiverne enten dikterede løn- og arbejdsvilkår eller i tider som nu med høj beskæftigelse skulle forhandle individuelle kontrakter med de ansatte, eller, som tilfældet er i mange lande, at grundvilkårene på arbejdsmarkedet fastsættes ved lov.

Ikke blot i Danmark, men i andre industrilande, er arbejdsmønstrene i opbrud. Stadig færre arbejder for den samme arbejdsgiver gennem et helt arbejdsliv. Mange bliver selvstændige og arbejder i projektansættelser, der sjældent lader sig indpasse i overenskomsternes snærende rammer. Andre igen skifter hyppigt ansættelse og bevæger sig derfor mellem arbejdspladser, der har overenskomster med forskellige fagforbund.

For 3F og Randers Packaging synes verden derimod at se ud, som var den for tid og evighed mejslet i granit. Her er den en simpel pligt for lønmodtagerne at være medlemmer af en fagforening; vel at mærke en LO-fagforening, og tilmed er det en pligt at være taknemmelig.

Sagen fra Randers er endt som en faglig voldgift, hvor det skal blive interessant at se, om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse bliver sat ud af kraft.

Sandsynligheden herfor er forhåbentlig lig nul, men det er ikke ensbetydende med, at budskabet trænger ind hos 3F, der synes at fæste mere lid til sin egen propaganda. Om nogen burde 3F have kæmpet for Janni Nielsens personlige frihed, men det lader sig ikke gøre i en tvangsorganisation.