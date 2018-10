Danmark har det økonomisk godt. Faktisk så godt, at flere klassiske tegn på overophedning er begyndt at vise sig. Beskæftigelsen har aldrig været større, og arbejdsløsheden er lav, hvilket får stadigt flere arbejdsgivere til at melde om mangel på kvalificeret arbejdskraft.



Sådanne udsagn udløser nærmest per automatik en arbejdsmarkedsrelateret indvandrerdebat, der hurtigt blottes for fakta. Ikke mindst set i det perspektiv er det lidt af et politisk vovestykke, at regeringen nu har præsenteret sit ”Udspil om styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft”.

Derfor er det også essentielt, at regeringen har gjort sit hjemmearbejde, så vi ikke får endnu en ørkesløs diskussion om brugen af udenlandsk arbejdskraft herhjemme, der fra første færd mudres ind i den evindelige indvandrer- og integrationsdebat.

De centrale elementer i regeringens udspil er, at det nuværende krav til en årsløn på 418.000 kr. inkl. pensionsbidrag skal sænkes til 330.000 kr. for arbejdstagere fra tredjelande, som er på den såkaldte top 30-liste over investeringslande. Kravet om, at lønnen skal udbetales til en dansk bankkonto, foreslås afskaffet. Herudover skal den såkaldte ”positivliste”, der omfatter stillingsbetegnelser inden for områder med mangel på højtkvalificeret arbejdskraft, moderniseres; ligesom der skal ske regelforenklinger.

Det store, ubesvarede spørgsmål er, om der eksisterer et reelt behov for at lette adgangen til at hente udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

Erhvervslivet med Dansk Industri og Dansk Erhverv i spidsen, der længe har talt for ændringer i retning af dem, som regeringen nu spiller ud med, har ikke fremlagt nogen dokumentation for, dels at der ikke kan skaffes den nødvendige arbejdskraft inden for landets grænser, dels at virksomhederne forgæves har rekrutteret i andre EU-lande.

Det absurd kostbare integrationssvigt må aldrig føre til, at højtkvalificerede udlændinge, der både kan og vil arbejde i Danmark, bliver mødt med dobbeltlukkede døre.

Top 30-listen over investeringslande, som regeringen nu vil favorisere, omfatter lande som bl.a. Rusland, Kina, Indien, Thailand og USA. En bruttoårsløn på 330.000 kr. vil nok have en relativt begrænset tiltrækningskraft på kvalificeret arbejdskraft fra USA, hvorimod den – især målt på købekraft – vil være særdeles attraktiv for eksempelvis kinesere.

I betragtning af at der i sydeuropæiske EU-lande fremdeles er en høj arbejdsløshed blandt især højtuddannede unge, og at disse qua arbejdskraftens fri bevægelighed uden problemer kan hentes til Danmark, må det mildt sagt undre, at regeringen vælger at lægge fokus på tredjelande.

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har på forhånd undsagt regeringens udspil, hvorfor et forlig kun synes muligt, hvis det ud over rimelig tvivl dokumenteres, at erhvervslivet har udtømt samtlige muligheder for at skaffe kvalificeret arbejdskraft herhjemme eller i resten af EU.

Når det er sagt, hviler der også et tungt ansvar på S og DF, da de kategorisk har afvist at øge arbejdskraftudbuddet gennem en reduktion eller afskaffelse af topskatten. Det samme har Socialistisk Folkeparti, og de tre partier i dette kolonihaveflertal råder til sammen over 91 mandater i Folketinget.

Med andre ord skal regeringen have mindst ét af disse parter med i et forlig, hvis intentionerne skal gennemføres.

Danmark har alt for mange udlændinge, der står uden for arbejdsmarkedet og derfor lever på overførselsindkomst, men det absurd kostbare integrationssvigt må aldrig føre til, at højtkvalificerede udlændinge, der både kan og vil arbejde i Danmark, bliver mødt med dobbeltlukkede døre.