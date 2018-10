JP mener: Lars Løkke viste storform i åbningstalen

Har nogen i oppositionen lugtet blod i forventning om at se en svag statsminister gå på Folketingets talerstol, må de nu sande, at de står med en Lars Løkke Rasmussen i storform.

Historisk har åbningstaler ikke sjældent haft en rituel karakter, men på tærsklen til et valgår giver Venstres formand sig selv og sit parti det bedste afsæt til at gøre det, som mange ellers længe har talt sig op til at anse for umuligt – at forblive ved regeringsmagten.

Regeringen vil oprette 21 nye sundhedsfællesskaber i hele landet

Lars Løkke Rasmussen sætter en tyk streg under, at han er Danmarks statsminister, og at han har viljen til også at være det efter folketingsvalget.

I en tid, da dansk politik er i opbrud, da Socialdemokratiet går til valg på at ville danne en mindretalsregering uden De Radikale, da Dansk Folkeparti erklærer sig parat til at gå i regering, men er lige så svær at få hold på som et stykke vådt håndsæbe, manøvrerer statsministeren gennem minefeltet ved at pege på politiske indsatsområder, som de fleste partier – da især DF og S – i det store hele er enige i.



Sundhedsområdet er Lars Løkke Rasmussens mærkesag, og det står igen i centrum. Regeringen varmer op til en reform, der må forventes at ville afskaffe regionerne og erstatte dem med 21 ”sundhedsfællesskaber” bygget op omkring de nuværende akutsygehuse. Psykiatrien skal have tilført substantielt flere ressourcer, hvilket ingen kan være uenig i.

Løkke vil stoppe benzinbilsalg: Biler skal ikke smadre miljøet

Regeringen vil med sin ”sammenhængsreform” sætte borgeren i centrum. Konkret lover statsministeren flere penge til skoler med elever, der har det fagligt svært, samt til at standse frafaldet og øge fagligheden på ungdomsuddannelserne. Igen – hvem kan være uenig i det?

Indsatsen mod bandekriminalitet, ghettodannelse og social kontrol skal skærpes yderligere. Ja, naturligvis.

Folketingsvalget bliver en kamp om at love mest mulig velfærd. Så meget mere grund er der til at fokusere på dem, der skal finansiere levebrødspolitikernes velfærdsfest.

Glædeligt er det, at regeringen vil gøre det væsentligt lettere at tiltrække veluddannet og kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. På dette punkt er regeringen oppe mod kolonihaveflertallet i Folketinget, der kun vil et Danmark bag dobbeltlukkede døre.

Positivt er det også, at regeringen står fast på de grundlæggende fordele ved at være medlem af Den Europæiske Union. Ja, EU har flere selvskabte skavanker, end godt er, men for en lille eksportnation eksisterer der ikke noget alternativ hertil – kun et fatamorgana. Statsministeren køber nu også præsident Trumps doktrin om, at modydelsen for Natos musketéred er, at Danmark ikke kan forvente, at »andre landes skatteborgere skal være med til at betale for vores sikkerhed, hvis vi ikke selv tager mere ansvar«.

Hvad nok flest hæfter sig ved, er regeringens udspil om, at der fra 2030 skal lukkes for salget af nye biler med forbrændingsmotorer. Ambitionen er umisforståelig, men spørgsmålene hober sig op. Hvem skal finansiere den nødvendige infrastruktur til elbiler? Hvordan bliver afgiftsstrukturen? Hvordan bliver elafgifterne? Regeringen skylder svar.

Én gruppe kan med god grund føle sig overset i åbningstalen: Det private erhvervsliv, som statsministeren vælger at ignorere. Folketingsvalget bliver en kamp om at love mest mulig velfærd. Så meget mere grund er der til at fokusere på dem, der skal finansiere levebrødspolitikernes velfærdsfest.

Lars Løkke Rasmussens kalkule må være, at da det er i erhvervslivets langsigtede interesse, at regeringen fortsætter, er den vigtigste dagsorden frem til valget at skaffe politisk tag over hovedet til de hjemløse borgerlige vælgere.

Valgkampen er for alvor begyndt.