JP mener: Redningen af jøderne reddede også Danmark

Redningen af de danske jøder over Øresund i disse dage for 75 år siden står usvækket stærkt som den nyere danmarkshistories måske finest hour. At det lykkedes langt hovedparten af de godt 7.000 danske jøder midt under Anden Verdenskrigs rædsler at flygte til Sverige, var samtidig en medvirkende årsag til, at Danmark som nation reddede sig over på den rigtige side af historien i 1945.

Humanitært og politisk er det stadig en af den type begivenheder, som et lille land med en helt særlig – og omdiskuteret – placering under den tyske besættelse af Europa kan ranke sig over og varme sig ved. Også i andre lande blev jøder reddet af landsmænd. Men det er fortællingen om flugten over Øresund, der er gået ned gennem historien.

Det er stof, som myter gøres af. De er ikke blevet mindre af, at der stadig knytter sig en vis usikkerhed til de tyske hovedpersoners handlinger og motiver: Werner Best, den tyske rigsbefuldmægtigede i Danmark, og diplomaten Georg Ferdinand Duckwitz, der traditionelt indtager helterollen ved at have advaret de danske myndigheder om en forestående tysk aktion mod de danske jøder.

Nyere forskning peger på, at Best især var optaget af at kunne indrapportere Danmark som »jødefrit«, og at jøderne med deres flugt dermed så at sige gjorde arbejdet for besættelsesmagten. Andre historikere understreger stærkere det tyske ønske om at lade også de danske jøder indgå i Holocaust-massemordet, og at flugten derfor kom Best meget på tværs.

Fortællingen om de danske jøders flugt er stærk nok i sig selv. Den skal ikke skamrides i et nutidigt politisk øjemed. Fortællingen om de danske jøders flugt er stærk nok i sig selv. Den skal ikke skamrides i et nutidigt politisk øjemed.

Også sammenhængen til den forkætrede samarbejdspolitik er stadig til debat. Flugten kunne muligvis navnlig lade sig gøre på grund af det særlige danske forhold til besættelsesmagten. Men samarbejdspolitikken var samtidig årsagen til, at det ingenlunde var givet, at Danmark ville lande i den allierede lejr i 1945.

Det er en opgave for historikere at bore videre i disse spørgsmål. Med et blik på nutiden kan det konstateres, at den antisemitisme, som nødvendiggjorde flugten over Øresund, desværre igen viser sit hæslige ansigt i Europa. Det har også sin egen bedrøvelige ironi, at netop i Malmø, som i sin tid tog imod særligt mange danske jøder, er antallet af jødiske borgere i dag stærkt på retur. Overalt i Europa chikaneres og overfaldes jøder, alene fordi de er jøder. Gerningsmændene er som regel politiske ekstremister og muslimske indvandrere. Det er en opgave for alle demokrater at stå op imod disse udskejelser og bidrage til at forsvare jødisk kultur i Europa. Om ikke andet kan 75 års jubilæet bruges til at forny dette opdrag.

Flugten i 1943 var så spektakulær, at den naturligvis instrumentaliseres politisk i en nutidig kontekst. Mange ser en modsætning mellem viljen til at hjælpe dengang og så dagens stramme udlændingepolitik. Men den parallelisering holder ikke historisk. De danske jøder, eksemplarisk velintegreret i det danske samfund, blev hjulpet over Øresund som de landsmænd, de var. De flygtede i øvrigt også til nærmeste udland. Dagens udlændingepolitik er især møntet på mennesker, der kommer langvejs fra, og som ikke mindst er økonomiske migranter. De, der søger asyl, får samme sagsbehandling som danskere i Sverige i 1943 og er tillige beskyttet af konventioner, der slet ikke fandtes dengang.

Fortællingen om de danske jøders flugt er stærk nok i sig selv. Den skal ikke skamrides i et nutidigt politisk øjemed. Men helt relevant er stadig spørgsmålet til os selv: Hvordan ville det foregå i dag?