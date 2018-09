JP mener: Tidslommen

At høre Jeremy Corbyn tale til partikongressen i Labour er som at træde ind i en tidslomme i midten af 1970’erne.

Dengang, da Storbritannien blev kaldt Europas syge mand, da staten ejede forsyningsselskaber, teleselskaber og transportselskaber, da investeringsafkast blev beskattet med 98 pct. og dræbte al iværksættertrang, da i ét år flere end 29 mio. arbejdsdage gik tabt som følge af strejker, da Labour-premierminister James Callaghan måtte gå den tunge gang til Den Internationale Valutafond (IMF) for at forhindre en statsbankerot, og da Terry Jacks scorede et kæmpehit med sangen ”Seasons in the Sun”.

Medmindre man hører til på den rabiate venstrefløj, er der ingen sol i sigte i Jeremy Corbyns tanker om, hvordan en Labour-regering vil lede Storbritannien.



Corbyns Labour vil blandt andet renationalisere forsynings-, energi- og jernbaneselskaber. Lønmodtagerne skal have ”økonomisk demokrati” i form af at få overdraget mindst 10 pct. af aktierne i børsnoterede selskaber. Desuden skal de have krav på en tredjedel af pladserne i bestyrelsen. Som Labour-lederen ser det, er uligheden i det britiske samfund hastigt voksende, den offentlige service på sammenbruddets rand og kapitalismen løbet løbsk. Ingen skal dog fortvivle – Labour har løsningen på alle udfordringer, også brexit.

Det burde ikke være nødvendigt at tage halvfjerdsersocialisme alvorligt, men med beslutningen om at forlade Den Europæiske Union er Storbritannien selvforskyldt havnet i en situation, da man såvel må forberede sig på et parlamentsvalg i utide, som at det kan bringe Labour til magten.

Premierminister Theresa Mays konservative regeringsparti er i dyb splid med sig selv over brexit, og næsten dagligt ventilerer den hårde kerne af brexit-tilhængere deres vilje til om nødvendigt at vælte hende. Regeringen har kun et flertal på 13 pladser i Underhuset, og da 10 af disse leveres af den nordirske regeringspartner Democratic Unionist Party, sidder Theresa May på en vaklende taburet.

Når et lynvalg ikke kan afvises, skyldes det brexit. Premierminister May har meddelt, at hvis de øvrige EU-lande ikke vil acceptere hendes plan for det fremtidige samarbejde, den såkaldte ”Chequers plan”, vil alternativet være, at Storbritannien den 29. marts næste år forlader EU uden nogen aftale. Labour vil, lover Corbyn, stemme imod Chequers-planen, ligesom partiet vil modsætte sig brexit uden en aftale med EU. Hvis Chequers-planen falder, vil Labour kræve nyvalg, men lykkes det ikke, »står alle muligheder åbne« – herunder også en ny folkeafstemning om tilhørsforholdet til EU.

Selv om Jeremy Corbyn kan ligne en parodi på en potentiel premierminister, vil det være naivt at tro, at han ikke en dag er at finde i Downing Street 10.

I sine tre år som partiformand har han udvirket radikale ændringer af Labour. Tusinder af især unge har meldt sig ind i Labour, og faktum er, at partiet i dag har flere kvindelige medlemmer end det samlede medlemstal hos De Konservative og Liberale Demokrater.

Labours græsrødder domineres af aktivister, der erobrer opstillingsmøder og forhindrer erfarne parlamentsmedlemmer i at blive genopstillet. Resultatet er, at Labour-parlamentsmedlemmer, der er uenige med Corbyn, holder lav profil, hvilket får partiet til at fremstå mere enigt, end det er.

Med et splittet regeringsparti og en svag premierminister kan konsekvensen blive, at Storbritannien har kursen sat mod et ildevarslende socialistisk eksperiment.