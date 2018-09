JP mener: Den store vælgerbestikkelse truer

Hvem kan, vil og tør med hvem, om hvad – og hvorfor ikke alligevel? Dansk politik er lige nu de mange og de store spørgsmåls kampplads. Rækken af politiske landsmøder er overstået, og på tirsdag åbner Folketinget til en ny sæson. Valgkampen til det forestående folketingsvalg er i fuld gang, men det er længe siden, at dansk politik har været så uforudsigelig.

Den klassiske blokpolitik, som de færreste partier har noget godt at sige om, er sandelig død. Så langt så godt; resten er over lange stræk forvirring – eller på christiansborgsk: muligheder. Findes der overhovedet en rød og en blå blok mere?

Ja, der er røde partier og blå partier, men det vil være synd at sige, at de står fasttømret og solidarisk side om side over for hinanden. Det vrimler med særmeldinger og ultimative krav. De Radikale definerer sig især på alt dét, de ikke vil. Alternativet har trukket sig ud af ligningen, Socialdemokratiet vil gå alene, Dansk Folkeparti forlanger Liberal Alliance lagt på is, og Venstre er nu – vist nok – klar til at optage DF i en borgerlig regering.

Nogenlunde sikkert er kun, at DF indtager en central position. Partiet kan vælge at gå til højre eller venstre afhængig af valgresultatet. Mette Frederiksen har flyttet Socialdemokratiet så voldsomt udlændingepolitisk, at hvad der indtil for nylig var utænkeligt, kan vise sig helt naturligt: et samarbejde mellem S og DF. Lars Løkke Rasmussen kan til gengæld formentlig kun sikre sig en ny periode som statsminister, hvis han optager DF i sin regering og smider LA ud med alt, hvad det vil medføre af intern ballade i Venstre og uro på bagsmækken med et forsmået LA.

De to blokke slås mere indbyrdes end med hinanden, og de har ikke meget at lade hinanden høre. Det ér virkelig svært at forestille sig, at Mette Frederiksen kan samle alle røde partier bag sig, ikke mindst på grund af den store uenighed om udlændingepolitikken. Lars Løkke synes på forhånd at have det lidt lettere i den blå lejr, men DF vil naturligvis vide at tage sig betalt for sin nøglerolle. At det gamle SV-spøgelse fra 1970’erne kan dukke op igen som en politisk søslange siger alt om tilstanden på Christiansborg lige nu.

Det må ikke ske igen, at dansk økonomi ofres for at score en kortsigtet politisk gevinst. Det må ikke ske igen, at dansk økonomi ofres for at score en kortsigtet politisk gevinst.

Den mest håndfaste melding fra rækken af landsmøder har nok været Mette Frederiksens opsigtsvækkende afregning i weekenden med sin forgænger, Helle Thorning-Schmidt. Det var et selvopgør af en slags, som sjældent ses i politik. På flere af de grundlæggende politikområder lagde S-formanden markant afstand til Thorning-regeringen og indrømmede, at det har kostet dyrt på tilliden til partiet. At hun selv og mange andre af dagens topsocialdemokrater indtog en central position i SRSF-regeringen, gik hun lettere hen over. Det vil blive en åben flanke i valgkampen, men meldingen klinkede til gengæld en del skår over for de socialdemokratiske græsrødder, der aldrig forstod Bjarne Corydons fascination af konkurrencestaten.

Med en så mudret parlamentarisk situation er der al mulig grund til at advare mod en valgkamp på overbud og ustyrlige løfter. Det gik grueligt galt sidst – i 2005 og 2007 – på tærsklen til finanskrisen. Det må ikke ske igen, at dansk økonomi ofres for at score en kortsigtet politisk gevinst.

Man kan håbe, at valgkampen vil blive afgjort på ansvarlighed og en realistisk tilgang til, hvad der er plads til af forbedringer. Men man kan desværre godt have sine tvivl, om politikerne denne gang kan stå for fristelsen til at overbyde hinanden.