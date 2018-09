JP mener: Theresa Mays kostbare kollaps

»Brexit er det britiske folks beslutning, hjulpet frem af dem, der lovede lette løsninger. Disse mennesker er løgnere. De skred dagen efter, så de ikke skulle tage ansvaret.«

Sagt af Frankrigs præsident Emmanuel Macron, og en ætsende præcis analyse.

Briterne ønskede selv at gennemføre folkeafstemningen den 23. juni 2016 om det fortsatte medlemskab af Den Europæiske Union, og da det i de tidlige morgentimer dagen derpå stod klart, at et flertal havde stemt nej, skred premierminister David Cameron fra Downing Street 10, og da dæmrede det for alvor for alle, at Storbritannien kun havde en ”Plan A”, men ingen ”Plan B”, ”Plan C” eller ”Plan D”.

Om seks korte måneder – den 29. marts næste år – forlader Storbritannien EU, og efter det uformelle topmøde for EU’s stats- og regeringschefer i Salzburg i denne uge, kan ingen længere være i tvivl om, at det kan komme til at ske uden nogen aftale om det fremtidige tilhørsforhold til unionen.



At det er kommet så vidt, er ubegribeligt.

Verdens femte største økonomi sejler som et skib uden ror, hvor kaptajnen er på kant med såvel maskinrummet som passagererne plus lodser og havnemyndigheder; ja med alle.

Premierminister Theresa May kom til Salzburg for at overbevise de øvrige stats- og regeringschefer om, at hendes plan for det fremtidige samarbejde både var den bedste og mest realiserbare. Hun fik 10 minutters taletid, mødte en mur af tavshed, og er i dag Europas mest ensomme regeringschef.

Det Storbritannien, som generationer har set op til som altid værende i kølig kontrol, som værende en stormagt i egen ret, som værende den nation, der så godt som altid leverede fornuftige argumenter og bød ind med forstandige løsninger, er i dag i frit fald. En nation, der rummer så megen dna fra den østlige side af Vesterhavet, at den på mange måder er næsten som os selv, og netop derfor er det så smerteligt.

Så længe Storbritannien er et hus i splid med sig selv, er kursen sat mod at forlade EU på den værst tænkelige måde. Så længe Storbritannien er et hus i splid med sig selv, er kursen sat mod at forlade EU på den værst tænkelige måde.

Den virkelighed, som den britiske regeringschef nu er konfronteret med, er, at de øvrige EU-lande har forkastet hendes forslag – den såkaldte ”Chequers Plan” – og eftersom Theresa May før EU-topmødet meddelte, at det enten er »min plan eller ingen plan«, har hun bragt sig i en umulig position.

Storbritannien kan ikke forlade EU og det indre marked, og samtidig opretholde en åben grænse mellem Nordirland og Irland. Ej heller kan briterne efter forgodtbefindende vælge de dele af EU, som de synes om, men vælge resten fra.

Theresa Mays udfordringer bliver ikke mindre af, at den hårde kerne af EU-modstandere i hendes konservative regeringsparti latent truer med at fælde hende og måske kaste Storbritannien ud i et parlamentsvalg på det værst tænkelige tidspunkt. Ingen kan bebrejde de øvrige stats- og regeringsledere, at de nu lægger tydelig afstand til den britiske premierminister, da de ikke aner, om hun er ved magten, når de efter planen mødes igen den 18. oktober.

Status efter Salzburg er, at Storbritannien nu kraftigt har reduceret sit politiske manøvrerum. Hvis briterne fremdeles satser på at forlade EU med en aftale om bl.a. det fremtidige handelssamarbejde, vil det blive på EU’s betingelser.

EU må sætte alt ind på at nå en sådan aftale, da den er i alles interesse, da ikke mindst dansk erhvervslivs, men en håndsrækning af den kaliber til en nær allieret fordrer, at det regerende konservative parti fremstår enigt, og at oppositionspartiet Labour demonstrerer sin utvetydige støtte.

Så længe Storbritannien er et hus i splid med sig selv, er kursen sat mod at forlade EU på den værst tænkelige måde.