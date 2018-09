JP mener: Aarhus kommune har leveret pragtudgaven af økonomisk striptease

»Skat, jeg tror, at jeg vil få en lønforhøjelse næste år på 2.000 kr. om måneden.«

»Fantastisk! Skal vi så ikke bestille den rejse til Hawaii, som vi har drømt om?«

»Jo, lad os straks gøre det!«

Nogenlunde sådan foregik budgetlægningen i Aarhus Kommune, landets næststørste, i 2017. Fremfor at udvise rettidig omhu valgte borgmester Jacob Bundsgaard og hans stab af højt gagerede embedsmænd at indregne en forventning om, at en reform af det kommunale udligningssystem ville rette op på, hvad man i Aarhus betragter som en ”systemfejl” på beskæftigelsestilskuddet. Det beløb, som Aarhus mener sig snydt for, lyder på ca. 200 mio. kr. årligt, og med det indregnet blev der uddelt milde gaver umiddelbart op til kommunalvalget den 21. november.

Kun ét af byrådets 31 medlemmer – Nye Borgerliges Lars Boje Mathiesen – stod uden for budgetaftalen, da han ikke kunne få indskrevet i forliget, at politikerne »anerkender diverse usikre økonomiske forudsætninger i budgettet«.

Da økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille i april i år måtte opgive at få gennemført en reform af det kommunale udligningssystem, blev det tydeligt for enhver, at Aarhus Kommune havde leveret pragtudgaven af kommunaløkonomisk striptease. I stedet for 200 mio. kr. i gavekassen står byen nu med en manko af tilsvarende dimensioner, og derfor skal byrådet ikke blot i 2019, men også i årene derefter finde besparelser for det, som økonomiministeren så rammende har betegnet som ”fantasimillioner”.

Som for at føje spot til skade har det i ikke uvæsentligt omfang været borgmester Bundsgaards socialdemokratiske partifæller, der af parti- og valgtaktiske hensyn ikke har haft den fornødne forligsvilje. Havde det været en anden af landets kommuner, der havde lagt budget efter kviklånsmetoden, kunne det være blevet mødt med den sædvanlige hovedrysten over kommunal talblindhed, men borgmesteren i Aarhus er formand for KL og dermed regeringens modpart i forhandlingerne om den kommunale økonomi.

Kommunerne kan næppe være begejstrede over at have en formand med en læderet troværdighed, og lokalt har det bestemt ikke pyntet, at Jacob Bundsgaard undlod at møde op, da Jyllands-Posten onsdag aften havde inviteret de politiske partier til offentligt debatmøde om næste års budget. I stedet sendte han sin uerfarne politiske ordfører, der modsat de øvrige deltagere i mødet leverede en ynkelig opvisning i at lurepasse.

Aarhus Kommunes budgetbalance for 2019 lyder på 29,7 mia. kr., hvoraf driftsvirksomheden andrager 19,4 mia. kr.

Sparekravet for det kommende budgetår lyder på 241 mio. kr. Det svarer til, at en familie med et månedligt rådighedsbeløb på 10.000 kr. skal spare 124 kr. Værre er det altså ikke, selv om det er hinsides det pinlige, at landets næststørste kommune selvforskyldt er havnet i dette morads.

Jacob Bundsgaard må have været rystende bange for at miste borgmesterposten, hvilket altid er et skræmmende perspektiv for en taburetklæbende levebrødspolitiker. Anderledes problematisk er det, at embedsmandsstaben omkring ham ikke havde den fornødne professionalisme til klart at sige fra over for den kreative budgetlægning.

Bedre bliver det ikke af, at den borgerlige opposition i Aarhus – bortset fra ét medlem – ikke evnede at give borgmesteren kvalificeret modstand.

Man siger, at danskerne har de politikere, som de har fortjent. Hvad budgetlægning angår, er det hævet over enhver tvivl, at aarhusianerne har fortjent bedre.