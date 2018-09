JP mener: Dette er den virkelige bankskandale

Da Danske Bank som led i sin volumensyge i 2007 købte finske Sampo Bank, var en del af pakken en filial i Estland, der foruden estere havde kunder med bopæl i Rusland, Aserbajdsjan, Ukraine og andre tidligere sovjetrepublikker.

På det tidspunkt var det velbeskrevet, hvordan bl.a. russere med et mere end driftigt forretningsgen havde forstået at udnytte Sovjetunionens sammenbrud og overgangen til den russiske variant af et markedsøkonomisk demokrati til at lave endog meget store penge, der ofte fandt vej til skattely.

Metoderne var og er i reglen hinsides det ukonventionelle, og denne viden burde i Danske Bank have ført til skærpet opmærksomhed med den nyerhvervede filial i Estland. At det ikke har været tilfældet, fremgår af den rapport om den hvidvaskskandale, som banken offentliggjorde onsdag.

Rapportens centrale afsnit lyder: »Den estiske filial havde sin egen it-platform. Dette medførte, at filialen ikke var dækket af de samme kundesystemer eller den samme transaktions- og risikoovervågning som Danske Bank-koncernen med hovedkvarter i København, ligesom det indebar, at koncernen ikke havde samme indblik i filialen som i andre dele af Danske Bank. Mange dokumenter i den estiske filial, herunder information om kunder, var affattet på estisk eller russisk.«

Det fremgår af rapporten, at der er mistanke om, at medarbejdere i den estiske filial »har medvirket til (hvidvask, red.) eller stået i ledtog med kunder«. Mangelfuld kontrol i kombination med potentielt kriminelle medarbejdere er en invitation til at efterprøve ”Murphys Love”, og Danske Bank har i denne sag krydset stort set alle.

Med undersøgelsen bestræber Danske Bank sig på at afdække de kriminelle forhold. Den videre afdækning foretages af de relevante myndigheder, og hvornår efterforskningen vil være afsluttet, vides i skrivende stund ikke.



Bankens egen undersøgelse viser, at hen ved 15.000 kunder i perioden fra købet i 2007 og frem til nedlukningen af denne kundeportefølje i 2015 har haft en samlet betalingsstrøm gennem den estiske filial i størrelsesordenen 200 mia. euro. Mindst halvdelen af dette beløb vurderes i rapporten at være hvidvask, men omfanget antages at være endnu større.

Beløbets størrelse er selvsagt væsentligt, men det essentielle er, at det overhovedet har været muligt at misbruge Danmarks største bank over en så lang periode, uden at der blev grebet ind. Der er blevet taget alt for lemfældigt på opgaven med at få den tilkøbte filial til at leve op til de skærpede standarder, der er fulgt efter finanskrisen.

Danske Banks bestyrelse har indledt processen med ikke blot at rydde op efter skandalen, men også at ændre bankens praksis således, at risikoen for hvidvask mindskes.

Adm. dir. Thomas Borgen forlader banken, når en afløser er fundet, hvilket ikke er overraskende, ligesom det er svært at se bestyrelsesformand Ole Andersen overleve skandalen.

Politisk lægges der op til at skærpe straffene for hvidvask, hvilket må hilses velkommen, men det er – ligesom det meste af rapporten fra Danske Bank – efterrationaliseringer.

Langt bedre havde det været, om der politisk var grebet ind mod bankernes volumensyge og skabelsen af såkaldt ”finansielle supermarkeder”, hvor kvantitet var vigtigere end kvalitet, og som har skabt finansinstitutioner så store, at samfundet ikke kan tillade, at de går ned. Det har i markant grad reduceret konkurrencen, hvilket kunderne bl.a. betaler for i form af høje gebyrer og bidragssatser.

Det er den virkelige skandale.