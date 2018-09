JP mener: Pensionskommissionen bør genopstå

Hver femte dansker er i dag pensionist, og derfor er der tale om en vælgergruppe af stigende politisk affektionsværdi.

Dansk Folkeparti er endda gået skridtet videre og har forsøgt at opnå eneret på at være pensionisternes repræsentant på Christiansborg. Set i det perspektiv er det tankevækkende, at DF siden 2003 har været med i det såkaldte satspuljeforlig, der bl.a. indebærer, at folkepensionens grundbeløb stiger mindre end det generelle lønniveau i samfundet.

DF har været med til at udhule folkepensionen i årevis

»Det her lovforslag har kun et formål: Det skal sikre, at Dansk Folkeparti i fremtiden kan få adgang til at deltage i den årlige uddeling af gaver betalt af de fattigste danskere. DF har i årevis måttet finde sig i at stå uden for dette besynderlige cirkus, hvor pengene først tages fra kontanthjælpsmodtagerne og pensionisterne, modtager af syge- og arbejdsløshedsdagpenge, og bagefter af hattedamerne i forligspartierne deles ud til værdigt trængende,« sagde Enhedslistens Pernille Rosenkrantz-Theil i sin ordførertale om satspuljeforliget den 13. november 2002.

I de seks årtier, som folkepensionen har eksisteret, har den bevæget sig fra at være en pension for alle uden hensyn til indkomst eller formue til i dag snarere at være en slags pensionsforsikring for de dårligst stillede.

Over årene er der gennemført talrige ændringer, der bl.a. har haft til formål at få danskerne til at spare så meget op til alderdommen, at de reelt vil kunne klare sig uden folkepensionen. Opsparing tilskyndes gennem skattefradrag, men er også blevet en pengemaskine for staten i kraft af pensionsafkastskatten. Opsparing til alderdommen er ikke altid en god forretning, fordi pensionsopsparerne uden meget omhyggelig planlægning risikerer at miste folkepensionens tillæg. En lidt for stor opsparing kan betyde en mindre samlet pensionsudbetaling, fordi de mistede tillæg mere end opvejer den øgede opsparing.

Den systematiske udhuling af folkepensionens grundbeløb rejser uvægerligt spørgsmålet om, hvorvidt der fortsat skal være tale om en universel ordning. Den systematiske udhuling af folkepensionens grundbeløb rejser uvægerligt spørgsmålet om, hvorvidt der fortsat skal være tale om en universel ordning.

For unge, der efter endt uddannelse træder ind på arbejdsmarkedet og skal tage stilling til valg af pensionsordning, er der reelt tale om science fiction, da så mange forhold vil påvirke deres pensionsopsparing, mens de er på arbejdsmarkedet. Selvsagt går de unge mere op i at stifte familie, købe bolig m.m., end om der er en tusindlap mere eller mindre, når de går på pension.

Tre partier klar til flere penge til pensionister: Men regningen er de uenige om

Den systematiske udhuling af folkepensionens grundbeløb rejser uvægerligt spørgsmålet om, hvorvidt der fortsat skal være tale om en universel ordning. Unge, der i dag melder sig på arbejdsmarkedet, har som udgangspunkt mulighed for at spare op til en alderdom uden elementer af offentlig forsørgelse, men det forudsætter, at de kender vilkårene.

Stort set intet politikområde fordrer så langsigtet tænkning som netop pensionsområdet. Desværre rækker dansk politik sjældent længere end til næste folketingsvalg, og ofte er tidshorisonten endnu kortere.

Ældresagen kræver milliardkompensation til pensionister

Så meget mere beklageligt er det, at regeringen i 2015 nedlagde Pensionskommissionen. Der er al mulig grund til at få området belyst fra så mange vinkler som vel muligt, og det er en opgave, der ikke kan overlades alene til Folketinget eller statsadministrationen. Danskerne har brug for ro om pensionen, hvilket ikke mindst betyder, at det årligt tilbagevendende fedtspil må ophøre. Intet parti har monopol på at repræsentere pensionisterne eller at forære dem almisser.

Lad Pensionskommissionen genoptage sit virke og komme med forslag til en langsigtet pensionsreform; herunder også folkepensionens fremtid.