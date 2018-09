Verdens største medie er hverken en avis, en tv-station eller en radiostation. Det er uden sammenligning søgemaskinen Google, der dagligt bruges af milliarder af mennesker kloden rundt og gør vores liv lettere.

Om vi leder efter Leeds Uniteds holdopstilling i 1970’erne eller nyt om krigen i Syrien, er et hurtigt opslag på den globale søgemaskine vejen frem og noget nemmere end en tur på det lokale bibliotek eller et opslag i Den Store Danske. Sådan har det været i snart 20 år, og intet tyder på, at det vil ændre sig.

Hører du også musik på Youtube, når du arbejder? Europa-Parlamentet mener, at Youtube skal til at betale Paul McCartney og Thomas Helmig i fælles front mod mastodonterne.

Så når nu Google er verdens største medie, er det oplagt at spørge, hvor mange journalister tech-giganten har ansat? Og det deprimerende svar er et rundt nul. Det er muligt, der er journalister ansat i andre funktioner, såsom at forsvare Google mod kritiske spørgsmål udefra, men når det kommer til indholdsproduktion, er der ingen, og det er der et indlysende svar på. For Google lever af at nappe indhold fra andre, f.eks. herværende dagblad, og via de avancerede algoritmer sammensætte det for den enkelte bruger.

Det gør vi alle brug af, og de færreste – om nogen – tænker over, at når de ser gratis indhold på Google eller det Google-ejede Youtube, så er der som regel nogen derude – om det er journalister, forfattere, musikere eller andre – der rent faktisk har brugt penge, tid og tankevirksomhed på fremstillingen. Men det er der, og derfor er Google, Youtube og for den sags skyld Facebook de største undergravere af kulturøkonomien i dag, fordi de er fløjtende ligeglade med hellige reminiscenser fra en analog tidsalder som ophavsret.

Tech-giganterne er ikke gode eller for den sags skyld onde – de er grådige, og som en altfortærende græshoppesværm æder de sig gennem kulturproduktionen. Tech-giganterne er ikke gode eller for den sags skyld onde – de er grådige, og som en altfortærende græshoppesværm æder de sig gennem kulturproduktionen.

De stjæler med arme og ben for at komme de mange brugere i møde, alt imens de er godt i gang med at ødelægge bog-, avis- og musikbranchen, fordi de ikke betaler, og fordi de på grund af deres rækkevidde koloniserer annoncemarkedet, som især aviserne har levet af. Det sidste er det svært at lovgive imod, men det første kan og skal man, og det er der også blevet i denne uge, hvor EU-Parlamentet vedtog første skridt mod en lovgivning, der skal tvinge Youtube og Google til at betale til musikere, kunstnere og formentlig også medier. Det er entydigt positivt.

I den forgangne uge besøgte den amerikanske journalist og forfatter Franklin Foer, der er aktuel med bogen ”Verden fra forstanden”, Danmark. Han kunne fortælle, at ud over at tech-giganterne bemægtiger sig vore sjæle og ved mere om os, end vi selv gør, har de indtil for ganske nylig også været fritaget for kritik. Han mener, at det bl.a. skyldes, at de entydigt er blevet set som en forlængelse af vores frihed og valgmuligheder, og fordi de hippieagtige, nørdede miljøer, som de voksede ud af, i modsætning til industrialderens monopoler og kapitalister er blevet set på med venlige øjne. Men tech-giganterne er ikke gode eller for den sags skyld onde – de er grådige, og som en altfortærende græshoppesværm æder de sig gennem kulturproduktionen, som andre står for og håber på at kunne leve af.

Stormvejr om ophavsret ender med aftale i EU-Parlamentet

Google har naturligvis forsøgt via massiv lobbyvirksomhed og påvirkning via internetaktivister, der ser enhver begrænsning som et angreb på ytringsfriheden, at påvirke EU. Derfor har loven også været længe undervejs, men heldigvis blev den onsdag vedtaget med et massivt flertal. Google og Youtube skal nu til at betale nogle af de ufattelige summer, de tjener, tilbage til dem, der rent faktisk producerer det, de lever af. Det er ikke et sekund for tidligt. Næste skridt må være at lære de gamle hippier, at man også betaler skat.