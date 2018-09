Der var mange gode takter i den tale om EU’s tilstand, som kommissionsformand Jean-Claude Juncker holdt onsdag i Strasbourg. Emnerne var så mangfoldige, at det til tider lød en smule som ”alt godt fra havet”. Økonomi, Grækenland, klima, handelskrig, Syrien og ytringsfrihed, for at nævne nogle stykker. Men hvis han ikke havde nævnt dem alle, ville der nok have været kritik. Så langt, så godt.

Kommissionen vil have 10.000 vagter ved EU-grænser i 2020

Midt i en flygtninge- og migrationstid dukkede det måske mest interessante op halvvejs inde i teksten. Antallet af EU’s grænsevagter skal øges fra de nuværende 1.300 til 10.000 frem til 2020. Det er ikke en helt ny idé, og man kan spørge, hvorfor det har taget tre år efter den enorme strøm af asylsøgere i 2015 at få det med i formandens såkaldte State of the Union-tale, men bedre sent end aldrig.

En effektiv kontrol af EU’s ydre grænser er afgørende for en nogenlunde fornuftig håndtering af asylspørgsmålet. Den er også forudsætning for, at kontrollen ved de indre grænser – f.eks. mellem Danmark og Tyskland – kan bortfalde. Vi håber, det sker hurtigt, for fri bevægelse inden for unionen er et gode – for den enkelte borger, men også for erhvervsliv og således for økonomisk vækst. Det kan have været nødvendigt den seneste tid, men kun midlertidigt. Storbritanniens kvaler med at finde en ordning i forbindelse med brexit, der ikke generer netop borgere og erhvervsliv, viser, hvor tåbeligt et permanent ophør af den frie bevægelighed ville være.

10.000 grænsebetjente løser ikke alle problemer. Asylsøgere har fortsat ret til behandling af deres sag, selv om de standses i en båd på vej til det forjættede Europa. Man har ret til at søge beskyttelse, hvis man får kontakt. Måske bliver der en overgang ligefrem flere, netop fordi chancen for at støde på en EU-repræsentant, man kan bede om asyl hos, øges? På den anden side: Hvis betjentene kombineres med andre forslag om hurtigere sagsbehandling og hjemsendelse, vil de måske medvirke til, at flere asylsøgere og migranter standses ved grænsen, inden de kan rejse illegalt længere ind i Europa.

EU-boss lover at bekæmpe hvidvask efter Danske Bank-sag

Optrapningen af grænsebevogtningen vil være et vigtigt signal også til de, der kritiserer EU for at være for ineffektiv, bl.a. i flygtningespørgsmålet. Nu kommer kritikken ofte fra folk, som i forvejen er skeptiske over for unionen og derfor heller ikke ville bryde sig om et stærkere EU. Det er et af paradokserne også i den danske europadebat. Men en mere effektiv kontrol af den ydre grænse burde være et minimum, stort set alle kunne enes om.

EU's store plan: Sommertiden skal dø til marts

En anden populær sag, som Juncker lover at gå ind for i sit sidste år som formand, er en skrotning af tidsomstillingen. Det skal være slut med at stille urene en time frem eller en time tilbage – næste gang bliver 28. oktober. Sommertiden blev oprindelig indført for at spare energi. Den ligning er vist ikke gået helt op. Spørgsmålet er, om Junckers løsning er ideel, for han vil lade landene bestemme deres tid selv.

Det lyder demokratisk, men forskere advarer mod permanent sommertid, der f.eks. om vinteren vil give flere morgener med mørke på vej til arbejde eller skole. Juncker vil også lade hvert land bestemme sin egen tid. Man må håbe, at det ikke bliver som i Storbritannien indtil midten af 1800-tallet, hvor der kunne være en forskel på op til 20 minutter mellem London og andre byer. Men omstillingen i Europa har ikke været en succes, så lad os komme af med den på en fornuftig måde. Og lad os få den øgede kontrol med den ydre grænse.