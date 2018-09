JP mener: Statsborgerskab skal ikke være symbolpolitik

I rækken af mere eller mindre symbolske stramninger af udlændingepolitikken har det aktuelle krav om håndtryk i forbindelse med tildeling af statsborgerskab skabt mere end almindelig debat, og mange har været i tvivl. En avis var ligefrem nødt til at trykke to ledere, én for og én imod, fordi man internt ikke havde kunnet blive enige, og også blandt politikerne, især internt i Venstre, har der været tydelige revner i den front, der skulle fremstå som enig. Et enkelt medlem af Venstre har tilmed fundet det passende at demonstrere sin groteske historieløshed ved at sige, at et krav om håndtryk var den lige vej mod nazismen. Socialdemokraterne, hvis strategiske valg hidtil har været at kline sig op ad Dansk Folkeparti i alle spørgsmål om udlændinge nærmest uanset hvad, har reageret lunkent afventende, mens de følger sagen og ser, hvor den lander; det er det politiske spil, men der er mere i håndtrykket end som så.



Ingen tvivl om, at kravet om håndtryk er symbolsk; det er endnu en såkaldt stramning uden den store praktiske betydning, fordi manglende håndtryk næppe udgør noget presserende problem. Men man skal ikke kimse ad den betydning, der ligger i at afvise at trykke hånd med kvinder. Man kan hilse på mange måder, lyder den letfærdige indvending, og det er sandt: Man kan ikke begå sig i Frankrig uden at mestre la bise, kindkyssets kunst, og vil man færdes i den kreative klasse, må man beherske bjørnekrammeren, ofte udført simultant med en diskret kniv i ryggen. Men en hilsen er mere end det, og i Tyskland er det f.eks. forbudt at heile, hvad der har sine historiske grunde, og heller ikke herhjemme ville man slippe godt fra at praktisere den hilsen offentligt.

Når en mand nægter at trykke en kvinde i hånden eller omvendt, er det heller ikke en tilfældig kulturel skik. At nægte at give hånd er et udtryk for et bestemt sindelag, et bestemt syn på forholdet mellem kvinder og mænd. At kræve håndtryk af nye statsborgere er derfor udtryk for et forsøg på sindelagskontrol, så når vittige hunde slår sagen hen og spørger, hvad det næste mon bliver; et forbud mod mænd i shorts f.eks., så er svaret, at det næste snarere bliver et forbud mod bestemte holdninger. Og vor demokratiske tradition byder netop, at vi skal rumme også synspunkter – herunder kvindesyn – som byder os imod. Det plejer vi at kunne; for nylig har en MF’er fra SF slået til lyd for, at en politiker skulle fratages politiets beskyttelse, fordi han var »en nar«, et åbenlyst antidemokratisk synspunkt, der dog ikke har fået nogen til at tale om at fratage nogen statsborgerskabet; sande sindelag lader sig ikke sådan kontrollere og kan give de særeste udslag i kampens hede.

I den ophidsede debat om håndtrykket, spurgte den radikale Zenia Stampe, der er cand.scient.pol.: »Hvad fanden bilder Dansk Folkeparti sig ind? Hvem tror de egentlig, de er? De har ingen som helst ret til at bestemme, hvad man skal opfylde for at være “medlem af Danmark.”« Det tager politologen Stampe fejl af. Statsborgerskab er ingen menneskeret, men tildeles netop ved lov, og det er derfor de folkevalgte, herunder de folkevalgte fra Dansk Folkeparti, der bestemmer, hvem der skal være statsborgere. Det bør der være meget strenge betingelser for at blive. Statsborgerskaber skal tildeles med betydelig omtanke – også mere omtanke, end det er sket tidligere. Men netop fordi statsborgerskab er en alvorlig sag, må det ikke misbruges til symbolpolitik, for spørgsmålet er meget alvorligere end endnu et lys i Støjbergs lagkage.