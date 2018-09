Politiets foreløbige forbud mod banden Loyal to Familia må hilses velkommen overalt. Naturligvis undtaget bandens medlemmer og andre grupperinger, der kan forventes at få samme behandling, hvis forbuddet mod Loyal to Familia godkendes ved domstolen – eller mere sandsynligt: domstolene. Der er nemlig indbygget en sikkerhedsventil i grundlovens bestemmelse om opløsning af foreninger.

Grundlovens paragraf 78, stk. 2 lyder: »Foreninger, der virker ved eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom.« Der skal altså mindst én dommer ind over, før opløsning er lovlig, og af grundlovens tekst følger, at »ingen forening kan opløses ved en regeringsforanstaltning. Dog kan en forening foreløbig forbydes, men der skal da straks anlægges sag imod den til dens opløsning«.

For nylig fik justitsministeren vedtaget en ændring af retsplejeloven, som fastsætter regler for et sådant administrativt forbuds retsvirkninger, herunder fængselsstraf til folk, som trods forbuddet måtte forsøge at fortsætte foreningen og dens virke.

Tirsdagens anslag mod den brutale bande Loyal to Familia er en relevant og velkommen prøvesag til afprøvning af grundlovens bestemmelse om muligheden for at opløse voldelige foreninger. Bestemmelsen har tidligere været søgt anvendt mod forskellige rockerbander. Indtil nu er forsøgene imidlertid strandet på et meget tidligt tidspunkt, idet Rigsadvokaten har vurderet, at der i de konkrete tilfælde ikke har været rimelig udsigt til domfældelse.

Man kan godt stilfærdigt undre sig over, hvorfor bestemmelsen ikke er anvendt mod rockerbanderne, men bestræbelserne er strandet på juridiske spørgsmål, bl.a. om, hvad en forening egentlig er. Skal der for eksempel foreligge skriftlige vedtægter? Og hvilke formål skal egentlig defineres, før man kan tale om bestræbelserne på at opnå dem?

Mens der således kan være og har kunnet være tvivl om nogle juridiske definitionsspørgsmål, er der ingen tvivl om bandernes virkning på det omgivende samfund: mord på medlemmer af konkurrerende bander og grupperinger, mord på frafaldne medlemmer og værst af alt vildt skyderi i gaderne. Dertil kommer, at bandemedlemmers adfærd i det offentlige rum i sig selv kan virke ganske truende på sagesløse borgere, som intet har med banderne at gøre.

Der er således al mulig god grund til at gennemføre det administrative forbud, som politiet efter opfordring fra justitsministeren og tilladelse fra Rigsadvokaten har gennemført.

Loven om forbuddets retsvirkninger er ganske vidtgående. Det forbydes medlemmerne at samles og at optræde offentligt i de velkendte uniformer og med deres velkendte rygmærker, som i sig selv kan virke truende.

Det fremgår endvidere af lovbemærkningerne til straffelovens bestemmelser, at overtrædelser af et foreløbigt forbud vil kunne straffes, selv om domstolene senere måtte nå frem til, at der ikke var grundlag for at opløse foreningen.

At forbuddet er gennemført pludseligt og administrativt, har god mening, idet det forhindrer bandens medlemmer i at forberede sig og omgruppere sig med henblik på at undgå forbuddet og dets sanktionsmuligheder.

Det vil være lykkeligt, hvis forbuddet bekræftes ved dom, og hvis denne sag ikke fører til domfældelse, må man rejse det relevante spørgsmål, hvad grundlovens paragraf 78, stk. 2 så overhovedet kan bruges til.