I ungdomsrækkerne har Dansk Boldspil-Union (DBU) indført en række særregler for at begrænse den store fokus på sejre og skabelsen af den næste Christian Eriksen.

Op til og med U19 – altså lige før skiftet til seniorfodbold – har et underlegent mandskab eksempelvis lov at sætte en ekstra spiller på banen, når det er kommet bagud med tre mål og må derefter endda konstant smide et ekstra par ben ind, hver gang afstanden på måltavlen er vokset med yderligere tre scoringer. Alt sammen velfungerende tiltag, der har givet græsrodsfodbolden et løft, men måske DBU skal arbejde hurtigt for at få udbredt filosofien internationalt og samtidig få implementeret den i de voksne årgange.

Den form for overtalsmæssig nødhjælp kan nemlig vise sig at være eneste måde at undgå en regulær afklapsning i onsdagens herrelandskamp mod Slovakiet – et opgør, der i skyggen af den totale krig mellem landsholdsspillerne og DBU naturligvis for længst har mistet enhver sportslig relevans.

Væk er også den offentlige agtelse for parterne. DBU-ledelsen har vist sig totalt ude af stand til at varetage rollen som det forenende og styrende organ for dansk fodbold, mens landsholdsspillerne helt uundgåeligt er kommet til at fremstå som grådige og egoistiske, når de på den ene side forventer bedre forhold til samlingerne og på den anden side har en masse krav omkring deres medvirken til reklamekampagner for de sponsorer, som er med til at holde fodbolddanmark rullende og også betaler deres landsholdsløn.

Facit er, at i stedet for Schmeichel, Kjær og Delaney stiller Danmark med en hastigt sammenskrabet trup af lykkeriddere, og derfor handler besøget på stadion i Trnava udelukkende om at slippe så skånsomt fra de 90 minutter som muligt.



Uanset udfaldet er dette et bemærkelsesværdigt lavpunkt i dansk fodboldhistorie – for øvrigt knap 110 år efter, at Danmark i sin første officielle landskamp besejrede Frankrig med hele 9-0 ved OL i London 1908. Så galt går det næppe med modsat fortegn onsdag aften, man kan jo håbe, at de slovakiske modstandere vil have svært ved at tage opgaven alvorligt, men allerede nu står det klart, at i hvert fald dansk fodbolds selvopfattelse og gode navn er blevet skudt i sænk.

Ret beset burde ingen være overrasket over det totale sammenbrud i diskussionen om en ny aftale vedrørende aflønning og kommercielle forpligtelser. I de seneste mange lignende processer har DBU og spillerne repræsenteret af Spillerforeningen råbt og skreget så meget af hinanden, at det mestendels kun var et spørgsmål om tid, før lunten var brændt ned og fik forhandlingsbordet til at eksplodere.

Men alligevel, hvordan kan det ske i Danmark, spørger mange sig selv, når nu stort set alle andre fodboldnationer formår at ordne den slags i fordragelighed – en antagelse, der ikke helt flugter med virkeligheden.

I Egypten er stjernen Mohamed Salah røget i clinch med fodboldforbundet over brug af hans ansigt på et sponsoreret fly. I Belgien findes ingen spillerforening, så forhandlingerne om VM-gagen involverede et utal af spilleragenter og kom dermed til at strække sig over en lang periode. I Tyskland ender Bayern München-spillerne i klemme, fordi de hjemme i klubben skal reklamere for Audi og på landsholdet for Mercedes.

Balladen opstår altså også andre steder, men i disse stridigheder søgte begge lejre trods alt et kompromis. Samme vilje skal DBU og Spillerforeningen finde hurtigst muligt, for netop nu står de begge til at tabe med mere end tre mål.