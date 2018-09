JP mener: Der skal ryddes op i den katolske kirke

Pavestolen er gennem århundreder blevet betragtet som et af de mest eftertragtede embeder i verden: det åndelige overhoved for mere end en milliard mennesker, en nydelig embedsbolig midt i Rom, et sommerpalæ uden for byen, tjenestefolk til dit og dat, interessante rejser og en signetring til højre hånd. Ægteskab var udelukket, men det var jo ikke anderledes end den præstekarriere, der var gået forud.



Paven i Irland: Præsters sexmisbrug af børn er afskyeligt

I denne tid er det sikkert så som så med arbejdsglæden. Pave Frans, Vatikanets nuværende førstemand – ligestilling i den katolske kirke har omtrent saudiarabisk niveau – forfølges af misbrugssager, hvor end han kommer. De gælder ikke ham selv, men inddrager høj og lav i præsteskabet. Gennem årtier og formentlig længere har børn og unge været udsat for seksualforbrydere i katolske gevandter. Hvad vi har set indtil nu, er formentlig kun toppen af isbjerget.

Der har næppe været en pave, som har udtrykt større bestyrtelse og i øvrigt søgt at rykke kirken i en mere liberal retning end den nuværende. Men ligegyldigt hvad han siger – som senest i Irland – lyder det fra ofrene, at det er for lidt.

Problemet er, at man har ladet stå til i årevis. Alene i Østrig måtte Wiens ærkebiskop træde tilbage i 1990'erne, siden blev et præsteseminar i forstaden St. Pölten opløst; begge sager drejede sig om misbrug og børneporno. Der har været lignende afsløringer siden. I Irland har man så at sige med statsgaranti haft børnehjem og katolske skoler, hvor præster og nonner har forbrudt sig mod samfundets mest sårbare.

Det utrolige er også, at offentligheden ofte vidste besked eller kunne vide besked, hvis den ville. Mange sager i Østrig var forsidestof. I Irland beskæftigede forfattere som Edna O’Brien og især John Broderick sig gennem mange år med kirkens skyggesider, uden at nogen – ud over censuren – tog affære.

Ærkebiskop hævder: Paven har kendt til kirkens sexmisbrug i flere år

Miseren er formentlig blevet værre af bedre uddannelsessystemer. Tidligere havde kvikke, men fattige unge valget mellem at blive præst eller officer. I dag kan enhver søge optagelse til højere læreanstalter. Tilbage på katolske seminarer synes i et vist omfang at være sære unge mænd, der tiltrækkes af et kvindefrit liv i arkaiske omgivelser.

Den katolske kirke mister i den industrialiserede verden tilhængere som sjældent før. Irlands premierminister, der er erklæret homoseksuel, og hvis far stammer fra Indien, er et eksempel på, at mange demokratiske samfund er et helt andet sted, end de var engang. Før det forhold indses af pavestolen, vil derouten fortsætte.

Paven er presset fra mange sider. Der er en magtkamp i kirken selv, hvor konservative modstandere, anført af kardinal Raymond Burke og ærkebiskop Carlo Maria Viganò, ser ud til at bruge misbrugsskandalerne til at svække Frans og måske få ham til at træde tilbage; navnlig i USA og Afrika er der præster, som ikke er begejstrede for pavens forholdsvis liberale tilgang, mens der er større forståelse i Vesteuropa og Sydamerika.



Intern kritik bobler i den katolske kirke: Holder reformpaven hånden over vennerne? Under oprydningen efter de mange hårrejsende misbrugssager i den katolske kirke rettes kritikken nu også mod pave Frans selv. Hele hans kurs for kirken er til debat, og hans modstandere slår hårdt.

Når pave Frans trods sin sympatiske, personlige stil har været så bemærkelsesværdig passiv ved bekæmpelsen af misbruget, kan det skyldes, at han modarbejdes på de indre linjer. Hvordan det end hænger sammen, skader det kirken. Det må den jo selv om, kan man sige, men med den store, samfundsmæssige indflydelse, der stadig tillægges den, er der anledning til bekymring. Den katolske kirke er netop ikke kun religion. Det gør kirkens krise til en international krise – fra Dublin over Durban til Detroit. Desværre.

