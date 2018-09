JP mener: Vi skal alle sammen lære at stave

Vi kan ikke stave. Vi er danskere i almindelighed, og hvad værre er: Ikke engang danskstuderende og journalistikstuderende kan stave eller sætte komma. Det fremgår af en undersøgelse af 100 opgaver skrevet af lige dele danskstuderende og journalistikstuderende på Syddansk Universitet. Forskergruppen ”SpUni – Skriftsproglighed på Universitet, SDU” står bag undersøgelsen, og resultatet var nedslående. Forskerne fandt i alt 2.462 fejl i teksternes sammenlagt 44.957 ord, i gennemsnit begik de studerende altså 55 fejl per 1.000 ord; 47 i gennemsnit hos de journalistikstuderende og 64 hos de danskstuderende. De danskstuderende begik fejl i hver tredje kommasætning, de journalistikstuderende i hver fjerde. »Han er forman får uddannelses institutionerne og han lære sine kolegaer om sprog,« lød f.eks. en sætning i en af opgaverne, hvor man på lille plads kan finde ganske mange fejl. Det er ikke prangende, men vi vidste det jo godt.





Forskerne selv erklærer deres overraskelse. De havde ikke regnet med, at det stod så galt til, og det havde Dansk Sprognævn heller ikke, skønt det jo er en del af deres opgave at følge sproget og dets udvikling, herunder betydningsglidninger og kommafejl. For den, der stundom vandrer ud over de sociale mediers alhede, kommer resultatet derimod ikke som en overraskelse; der staves virkelig, som vinden blæser derude, og sådan er det næsten alle steder. I breve fra velrenommerede firmaer og offentlige myndigheder kan man møde fejl, som får én til at tro, at henvendelsen kommer fra et barn eller en velmenende, men meget nyligt tilflyttet medborger, der kæmper med at lære sproget. Det gør den typisk ikke; den kommer bare fra et menneske, der har måttet forlade sig på det danske uddannelsessystem, når det gjaldt grammatik og stavning.

Udviklingen er jo et indlysende resultat af, at man i skolen og på gymnasiet ikke tager stavning og grammatik alvorligt. Udviklingen er jo et indlysende resultat af, at man i skolen og på gymnasiet ikke tager stavning og grammatik alvorligt.





Udviklingen er jo et indlysende resultat af, at man i skolen og på gymnasiet ikke tager stavning og grammatik alvorligt. I mange tilfælde behersker lærerne heller ikke sproget, og lytter man til autoriteter som tv-journalister og politikere, kniber det også rent sprogligt; at der er forskel på at forholde nogen noget og at foreholde dem det samme, er f.eks. ikke nogen populær distinktion. Det samme gælder en række andre sagesløse ord og vendinger, der kastes rundt i landets tv- og radiostudier. Og ja, også i aviser.

Korrekt stavning er blevet en beskæftigelse for særlinge, der samles i desperate grupper på Facebook, hvor de i lukkede fora kan rase over andres fejl, især de stavefejl, som det ikke rigtig er tilladt at rette, fordi ingen er flove over at begå dem. I en lukket gruppe kan man få afløb for sin irritation, og man kan tilmed få lov til at grine ad de mange fejl, der skaber nye og overraskende sproglige konstruktioner – som sproget jo kan gøre, når man jonglerer med det, tænk bare på nyligt afdøde Benny Andersens digte.

Den form for jonglørkunst er imidlertid kun underholdende, hvis jongløren ved, hvad han har med at gøre, og her er der sket et betydeligt dannelsestab i Danmark. I pagt med vor almindelige formløshed har vi besluttet ikke at tage det så tungt med retstavningen. I gamle dage var det flovt at skrive d i gjort, og der blev skrevet huskeremser mod de misdædere, der gjorde det alligevel; i dag trækker vi på skulderen, lige fra første klasse til kandidatdelen på universitetet.

Først når vi tager sproget, grammatikken og stavningen alvorligt, kan der laves om på det, og det burde vi virkelig gøre i Danmark. Vi er de eneste mennesker i verden, der taler og skriver dansk, også derfor bør vi gøre det ordentligt.