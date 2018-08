JP mener: Macrons image skaller af

Mange jublede ved valget af Emmanuel Macron til Frankrigs præsident, men færre spurgte til, hvad han egentlig stod for. Han var noget andet, det var det vigtige, og så var og er han ikke Le Pen, det var også vigtigt for mange. Han vandt en jordskredssejr; han nærmest udraderede det hæderkronede franske socialistparti, han pulveriserede den gamle politik, han var en komet, som burde have kaldt på mere end forundring og forbløffelse, nemlig egentlig analyse. For sagen er jo, at Macron på sin vis repræsenterer den samme tendens som Donald Trump i USA: ønsket om fornyelse, noget helt nyt, nærmest uanset hvad, bare ikke den gamle, velkendte garde med dens velkendte klichéer og tomme løfter. Eller som en Trump-vælger udtrykte det: Vi vil hellere have en kakerlak, end vi vil have Hillary Clinton.







Dette ønske om noget andet for enhver pris går som et spøgelse gennem Europa og kan såmænd også ses i Danmark, hvor flere og flere foretrækker en anden end de to eneste reelle statsministerkandidater. Sådan blev også Macron båret ind i Élysée-palæet som et frisk pust, men hans foreløbigt 15 måneder lange præsidentperiode har vist, at han måske ikke var det alligevel. Økonomien og arbejdsløsheden viser ikke tegn på bedring, og den meget gumpetunge offentlige sektor synes stadig at være reformresistent; måske er det mindre overraskende, men alligevel. Frankrig er ikke længere i undtagelsestilstand, men har i stedet vedtaget en antiterrorlov, der er en de facto-forlængelse af undtagelsestilstanden på ubestemt tid. Og der er stadig alt for mange no go-zoner i de store franske byer, hvor politiet ikke kan komme, og lov og ret er sat ud af kraft. Hvis nogen skulle tvivle på betændelsestilstanden i la France, et land, der altid har opfattet sig selv som en kvinde, er det nok at henvise til optøjerne efter VM-finalen, som skulle have været bar glædesrus, men udviklede sig til vold og hæmningsløs kriminalitet. Den tilstand har Macrons mange ord ikke kunnet lave om på overhovedet.

Ord er taknemmelige. Denne lov vil »give franskmændene deres frihedsrettigheder tilbage. Disse friheder er forudsætningen for et stærkt demokrati,« sagde Macron, da han holdt tale på Versailles-slottet om den nye antiterrorlov, der naturligvis gjorde det modsatte; den indskrænkede de demokratiske frihedsrettigheder, simpelthen fordi staten fandt det nødvendigt.

Udtrykket "ridser i lakken" passer i den grad på en Macron, der netop var en lakeret skikkelse, da han vandt. Senest illustreret i affæren om hans personlige livvagt, Alexandre Benalla, der på brutal vis overfaldt to demonstranter under en demonstration i Paris. Benalla optrådte under mange imposante titler og bar under overfaldet en politihjelm, og det tog ganske lang tid at finde frem til hans identitet og funktion. Her forholdt Macron sig længe helt tavs, før han i noget vage vendinger påtog sig ansvaret, men ikke holdt sig tilbage fra at angribe pressen, in casu ført an af Le Monde, for ikke at »søge sandheden«, men snarere gøre sig til den dømmende magt; hvis man synes, at man har hørt noget lignende andre steder, er det ikke så underligt.



Eksemplet Macron demonstrerer en uhyggelig tendens, der breder sig i det vestlige demokrati. Den almindelige politikerlede fører paradoksalt nok til, at vi i stigende grad forføres af et image og et slogan. Det forståelige ønske om forandring fører til en labil stemning i vælgerbefolkningen, der synes at være i sine følelsers vold, og som derfor skuffes tilsvarende dybt, når facaden krakelerer.